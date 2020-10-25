وزارة الداخلية تعلن بدء صرف مرتبات يونيو لكافة الوحدات الأمنية بالمناطق المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، بدء صرف مرتبات شهر يونيو لكافة منتسبي الشرطة والوحدات الأمنية في المحافظات المحررة.

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وأكد رئيس اللجنة الوزارية وكيل قطاع الخدمات بوزارة الداخلية، اللواء ركن محمد مساعد الأمير، أن عميلة صرف مرتبات شهر يونيو ستبدأ يوم غداً الأحد الموافق 25 أكتوبر.

وأضاف الأمير في تصريح نشره موقع الوزارة على الانترنت، أن "على جميع مدراء الأمن بالمحافظات وقيادات الوحدات الأمنية، توجيه كتاب المرتبات في وحداتهم إلى البنك المركزي يوم غداً لاستلام مرتبات شهر يونيو 2020م".

وبين المسؤول الأمني، أنه وبموجب الشيكات المحررة من البنك المركزي سيتم صرف المرتبات وفق الآلية التي وضعتها اللجنة الوزارية، عبر كتاب الوحدات الأمنية وشركات الصرافة المتفق عليها من اللجنة.

وحث الأمير مدراء الأمن وقادة الوحدات الأمنية في عموم المحافظات المحررة سرعة سحب مرتبات وحداتهم لشهر يونيو 2020م ،وتسليمها لمنسوبيها