مسام: تأمين 80% في منطقة الضويحة بموزع تعز من الألغام والعبوات الناسفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

تمكن الفريق 25 مسام من تأمين 80% في منطقة الضويحة التابعة لمديرية موزع بمحافظة تعز، من الألغام والعبوات الناسفة التي كانت مفخخة بالأرض، فيما يواصل الفريق عمله حتى استكمال التأمين وعودة الحياة إلى المنطقة بالكامل.



وفي السياق، أكد المهندس "عبد الخالق أبو حاتم" قائد الفريق 25 مسام، أن هناك أخباراً طيبة وواعدة لأهالي منطقة الضويحة التابعة لمديرية موزع بمحافظة تعز، بعد تمكن فريقه من تأمين 80٪ من مساحة هذه المنطقة.

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وتابع "عبدالخالق"، إن فريقه كلف بالعمل في منطقة الضويحة في أغسطس الماضي بعد تلقيه بلاغات بسقوط قتلى وجرحى من سكان المنطقة جراء انفجار ألغام زرعتها مليشيات الحوثي بين الأشجار.

وأشار "عبد الخالق" إلى أن فريقه تمكن من نزع وإتلاف أكثر من 60 لغما أرضيا كانت جميعها مزروعة في أماكن احتطاب المواطنين ومناطق رعي مواشيهم ومداخل الطرق المؤدية إلى منازلهم.

من جهة أخرى، بين المهندس "عبدالخالق" أن عمل الفريق 25 مسام لا يقتصر على تأمين الحقول والمناطق الملغومة، بل إن فريقه يقوم بالاستجابة لأي بلاغات من قبل السكان المحليين تفيد بعثورهم على ألغام خارج نطاق عمل الفريق، وفورا يتم الاستجابة للبلاغ والنزول لأي منطقة عثر فيها على فخاخ الموت المتفجر لتأمينها بهدف الحد من سقوط ضحايا وحماية حياة المدنيين.

وفي أوقات سابقة تمكن الفريق 20 مسام من تأمين منطقة المترب التابعة لمديرية موزع، بشكل كامل، كما تمكن الفريق 23 مسام من نزع 2151 لغماً وقذيفة غير منفجرة في مديرية موزع، خلال الأسبوع الماضي