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صنعاء - ياسمين الخيامي - دراسة بريطانية تصنف هذه الوجبة اليمنية الشهيرة كأفضل فطور صحي

يعتبر خبراء التغذية الألمان، وجبة الفطور من أهم وجبات الطعام في اليوم، ولكن هناك بعض المواد الغذائية من الأفضل تجنب تناولها على الريق.



ويفيد موقع Fit For Fun المختص بالشؤون الصحية، بأن خبراء التغذية الألمان ينصحون بالتخلي عن تناول الخضروات النيئة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية، لأنها تهضم بصعوبة في النصف الأول من النهار، وقد تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

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ويضيف الموقع، كما لا ينصح بتناول اللبن الزبادي على معدة حاوية، لأنه يفقد الكثير من فوائده قبل وصوله إلى الأمعاء. لذلك يفضل تناوله بعد مضي 1.5 ساعة على تناول وجبة الطعام الأساسية، أو قبل النوم.

وليست وجبة الفطور أفضل وقت لتناول الحمضيات-البرتقال والغريب فروت وغيرها، لأنه تسبب حرقة المعدة. كما يجب الامتناع عن تناول الموز في وجبة الفطور لأنه يسبب ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم.

وقالت هيلين بوند، اختصاصية التغذية في ديربيشاير- إنجلترا، بأنه إذا كانت هناك جائزة لأفضل فطور صحي، فستفوز أحد الوجبات المنتشرة في اليمن وهي العصيدة المتواضعة.



ويوفر الشوفان المضاف إلى العصيدة الكربوهيدرات البطيئة التحرر التي تمدنا بالطاقة، والفيتامينات للحفاظ على الجهاز العصبي الصحي، وبيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف التي تحافظ على مستويات الكوليسترول "السيئة" تحت السيطرة.

وتقول خبيرة التغذية: "نحتاج إلى 3 غرامات على الأقل من بيتا جلوكان يوميا للحصول على فوائد خفض الكوليسترول ويتم ذلك من خلال وعاء من العصيدة مملؤ بـ 50 غراما من الشوفان [4 ملاعق كبيرة، للشخص البالغ] يوفر 1.9غرام"، وذلك حسب ما صرحت به بوند خلال دراسة أجرتها ونشرتها في موقع "dailymail" البريطاني الشهير.



وتتابع قائلة: "توفر وجبة العصيدة المضاف إليها حليب "300 مل نصف دسم" ما يقرب من ثلث البروتين اليومي للبالغين لإصلاح الأنسجة، بالإضافة إلى نصف الكالسيوم اليومي لعظام قوية، وتوفر نصف الألياف اليومية، أكثر من خمس ما نتناوله يوميا من المغنيسيوم (للأعصاب والعضلات الصحية) والحديد (للدم الصحي والحفاظ على مستويات الطاقة)".

تشير الدراسات إلى أن البروبيوتيك المتوفر في وجبة العصيدة، يساعد الأشخاص على التعافي من آلام العضلات بعد التمرين، ويحسن مشاكل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، ويشير خبراء التغذية إلى أن أي إضافات للعصيدة تعتبر كنوع من المكملات الغذائية وهي مفيدة للصحة بشكل عام. فقد تغني العصيدة بنكهات وأشكال عديدة.