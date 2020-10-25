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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوازات السعودية تحدد صلاحية هذا النوع من التأشيرات ومتى تنتهي

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية ، طريقة حساب مدة تأشيرات الخروج والعودة.

وردت “الجوازات” على تساؤل من إحدى المستفيدين، عبر حسابها بتويتر قائلة: “تأشيرة خروج عودة مدتها ١٥٠ يوم هل تبدأ المدة من تاريخ الإصدار أم من تاريخ المغادرة”.

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وأضافت: “مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا محددة بالأشهر (60 ، 90، 120 يوم)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر أما إذا محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار “.