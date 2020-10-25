قناة: حزب الله يشرف على المعسكرات الحوثية في محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

كشفت مصادر مطلعة لقناة "العربية"، أن خبراء من حزب الله اللبناني يشرفون على معسكرات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن.

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وحددت المصادر مواقع 7 معسكرات تنتشر شرق وشمال مدينة الحديدة وقرب سواحل البحر الأحمر شمال غربي محافظة الحديدة، لتأمين تهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة الدولية، وأهمها معسكر تطلق عليه الميليشيات "الرسول الأعظم" في منطقة القناوص.

خذا ويضم المعسكر، بحسب مصادر العربية، خبراء من حزب الله ويختص بتدريب قادة المجاميع الحوثية التي يُقدر عددُها بحوالي 400 عنصر يتلقون دورات تدريبية على قيادة المجاميع التي ستتولى قيادة ما يسمى بـ"ألوية المغاوير"، وهي نسخة من ألوية ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

وقد أظهرت لقطات مصورة مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي وهي تتلقى التدريبات في محيط أحد موانئ الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية دعت، الخميس، بقية دول وشعوب المنطقة العربية إلى "عدم الاكتفاء بموقف المتفرج" مما يحدث في اليمن من عدوان إيراني يهدد الأمن الإقليمي والدولي