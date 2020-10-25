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مقتل عدد من مسلحي المليشيا بكمين للجيش في نهم شرقي صنعاء

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

مقتل عدد من مسلحي المليشيا بكمين للجيش في نهم شرقي صنعاء

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الخليج 365 ـ صنعاء

قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، الأحد، في كمين لمحكم نفذه ابطال القوات الحكومية، في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

واستدرجت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، مجموعة من عناصر المليشيا، إلى أحد المواقع في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وباغتتها بهجوم، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية كانت في طريقها، إلى منطقة المواجهات، مما أدى إلى مصرع عدد من عناصر المليشيا، وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت"

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