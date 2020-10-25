تعز.. مليشيا الحوثي تداهم منازل المواطنين في دمنة خدير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ تعز شنت مليشيا الحوثي حملة مداهمات واختطافات في مديرية دمنة خدير بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن مسلحي مليشيا الحوثي اقدموا، على اقتحام منزل "محمد سيف البرطي" عاقل منطقة "القرية القديمة" بمديرية دمنة خدير. وأضافت المصادر ان الميليشيات قامت باختطاف نجله "حمزة محمد سيف البرطي" وقامت باقتياده وايداعه في سجن إدارة أمن المديرية الخاضع لسيطرتها. وأشارت المصادر ان المليشيات اقدمت ايضاً باختطاف المواطن "عبد المجيد عبده سعيد الشرعبي" شقيق الشيخ عبدالكريم الشرعبي واقتياده الى جهة غير معروفة. وشهدت مديرية دمنة خدير بمحافظة تعز في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات الأمني وانتهاكات واسعة بحق المدنيين ارتكبها مسلحو ميليشيات الحوثي.

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