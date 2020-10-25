شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة نادرة لمدينة خور مكسر قبل 70عام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشر المدون الجنوبي حسين العمري صورة نادرة لمدينة خور مكسر بمحافظة عدن، يعود تاريخا إلى حوالي 70عام.

وقال العمري في تعليق - على الصورة التي نشرها عبر حسابه على فيسبوك - رصده (عدن تايم): "خورمكسر عدن بداية الخمسينيات".

وحول البناء في المدينة، قال العمري : بداء البناء فيها قبل بناء الشارع الرئيسي في المعلا وبنايات شارع الملكة اروى في كريتر، بعشر سنوات".

وأوضح العمري بشأن العمائر الظاهرة في الصورة، وقال : "جميع هذه العمائر والفلل كانت مخصصة لعوائل الانجليز سواء كانوا اداريين او عسكريين".

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وتظهر الصورة، عدد محدود من المباني ذات التخطيط الحضاري، بالإضافة إلى انتشار عدد من الهناجر والمباني التي يبدوا أنها كانت تابعة للسلطات حينها.

وتعكس هذه الصورة القديمة لمدينة خور مكسر، عشوائية التخطيط والبناء في المدينة خلال السنوات الأخيرة، الذي ورغم أنه تطور وفق خطط، إلى أنها تكاد تكون قريبة من العشوائيات، التي هي الأخرى تنتشر في المدينة بكثافة وتعمق من تشويه الطابع الحضري لمدينة خور مكسر.

ويعد حسين العمري أحد أبرز المدونين الجنوبيين، المهتمين بتوثيق الصور والفيديوهات القديمة الخاصة بالعاصمة عدن ، ومحافظات جنوبية أخرى ، وبدأ منذ فترة بنشر العديد من الصور والفيديوهات عبر حسابه على فيسبوك.