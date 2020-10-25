شكرا لبحثكم عن خبر انعقاد اللقاء التشاوري لتشكيل اللجان التحضيرية على طريق انعقاد المؤتمر الشبابي الحضرمي الأول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا/ مجاهد الحيقي

عقد صباح اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر في قاعة موج بالعاصمة المكلا اللقاء الشبابي الأول للإعداد والتحضير ولمناقشة تشكيل اللجان التحضيرية على طريق انعقاد المؤتمر الشبابي الحضرمي الأول.

وفي مستهل اللقاء الذي بدأ بأيات من الذكر الحكيم وعدد من الكلمات الترحيبية بالحضور والتعريف بالفكره، تحدث الحاضرون عن أهمية اللقاء في الوصول بالشباب إلى صناعة القرار والتغيير.

وخلال اللقاء أشار الجميع بأن هذا الخطوة تعتبر منطلقا نحو تحقيق الهدف المنشود منها لعقد مؤتمر حضرمي شبابي تعد سابقة وفكرة نموذجية تطرح للمرة الأولى عملياً، وهو الأمر الذي إذا تم سيجعل للشباب حتماً الكلمة الفصل، والتي من خلالها لن يتم استخدامهم لمجرد صوت للاستهلاك، مؤكدين خلال سياق حديثهم العام بأن حضرموت في هذا التوقيت العصيب بحاجة ماسة إلى هذه الفئة المهمة من الشباب ولمختلف شرائح المجتمع التي باستطاعتها بما تملكه من عنفوان وقوة وشجاعة المواجهة على تحريك المياه الراكدة.

وفي ذات السياق دعى المتحدثين في كلمتهم المقتضبة كل ابناء حضرموت بمختلف مشاربهم ومكوناتهم الحزبية والسياسية والاجتماعية في الداخل والخارج إلى تقديم الدعم المعنوي والفكري والمادي، حتى يكون هذا الحلم واقعاً ملموساً بما سيحققه من تغييرات إيجابية كبرى تصب في مصلحة حضرموت العليا.

هذا ويهدف اللقاء إلى تشكيل لجان أولية تمهيدية للتحضير لعقد مؤتمر شبابي حضرمي موسع يضم جميع الاطياف والمكونات في المحافظة من دون استثناء اي أطراف او مكونات، بحيث يكون المؤتمر محل إجماع غير متأثر بالتقلبات السياسية ملبياً لكافة تطلعات الشباب وتحقيقها لعل أبرزها: إيجاد كيان شبابي حضرمي شامل مستقل بذاته غير مرتهن لأي جهة لكي يؤدي المهام المناطة به، وكذا تمكين الشباب وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع بمختلف تخصصاتهم وتطلعاتهم، وايضاً إيجاد أرضية مستقبلية صلبة يرتكز عليها الحضارم ويتمسكوا بها بحيث تصبح محل إجماع، بالإضافة إلى خلق بيئة حاضنة للشباب وأفكارهم ومقترحاتهم وتطويرها ثم تنفيذ ما أمكن منها وفتح مجالات واسعة للإبداع في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء تم مناقشة العديد من المقترحات من قبل الحاضرين وخرج اللقاء بتشكيل خمس لجان كالآتي:

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1- اللجنة الإشرافية وتضم كلاً من: خالد كرامان _ شاكر بن داؤد _ نجلاء بو عابس.

2- لجنة الإتصال والتواصل تضم كلاً من: مروان الخلاقي _ سالم باعلوي _ عادل الجامع _ أنيس حبيشان _ خلود باقحيزل.

3- اللجنة الاولية لصياغة الوثائق وتضم كلاً من: فياض باعامر _ عبدالحكيم بن قديم _ ناصر دعكيك.

4- اللجنة الاعلامية وتضم كلاً من: مجاهد الحيقي _ سمير الكثيري _ هالة باضاوي.

5- اللجنة المالية: حسين السومحي _ عبدالله الخنبشي.

كما اتفق الحاضرون على أن يكلف الاخ/ محمد الحضرمي مستشاراً للجان.

علماً بأن اللجان ستباشر مهامها من تاريخ اليوم والرفع بخطة عملها خلال اسبوع، على أن يحدد فترة تزمين عملها في الاجتماع القادم، كما يحق للجان الاستعانة بمن تراه مناسباً، كما نوه الحاضرين جميعاً على كل من لديه الرغبة في مشاركة اللجان التحضيرية في عملها فقلوبهم مفتوحه للجميع.

هذا والله الموفق..