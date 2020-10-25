شكرا لبحثكم عن خبر جامعيون في عدن: ندفع اكثر من 11 مليون ريال رسوم دراسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكا طلاب طب اسنان في جامعه العلوم والتكنولوجيا عدن، من الرسوم الباهظة التي تفرضها الجامعة.

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وأعلن الطلاب بدء الاضراب بسبب ارتفاع اسعار الصرف، ودفعهم رسوما باهظة مبلغ ٤٥٠٠ دولار سنوياً، موضحين انه في حال احتساب الصرف ٥٠٠ ريال فقط، تصل الرسوم إلى اثنان مليون ومائتان وخمسون الفاً.

واكدوا ان المجموع خلال ٥ سنوات= 11250000 ريالا، مناشدين عمادة الكلية إعتماد سعر للصرف القديم 400 ريالا، او تخفيض الرسوم الأساسية من 4500$ الى 4000$.