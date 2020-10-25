شكرا لبحثكم عن خبر نقابي في البنك الاهلي بعدن يتوعد بفضح المتلاعبين بالمال العام وأسعار العملة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توعد نائب رئيس لجنة الرقابة والتفتيش للنقابة العامة للمصارف والبنوك والتأمينات والأعمال المالية - عضو المجلس التنسيقي لنقابة البنك الأهلي اليمني معاذ الكعكي، الفاسدين المتلاعبين بالمال العام، والسيولة النقدية وتدهور العملة الوطنية، أمام الرأي العام.

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ودعا الكعكي في منشور له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، محافظ عدن أحمد لملس، إلى تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات وأجهزة الضبط القضائي والقضاء، ليتم كشف ومحاسبة الفاسدين المستفيدين من الأوضاع الراهنة والمتسببين بمعاناة المواطنين.

وقال الكعكي: إنه سيتم في القريب العاجل إطلاع الرأي العام بأسماء الفاسدين الذين يتلذذون بتعذيب المواطنين ويعيشون ويسترزقون على حساب معاناة المواطن الذي يعيش ظروف صعبة جدا، جراء فساد هؤلاء الفاسدين في ظل عدم محاسبتهم.