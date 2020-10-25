شكرا لبحثكم عن خبر أطباء بلاحدود تعبر عن صدمتها لقصف المشافي في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبرت منظمة اطباء بلاحدود عن صدمتها اليوم، لاستهداف مستشفيين بقصف مدفعي حوثي في مدينة تعز اليمنية.

وقال منسق المنظمة في تعز كريج كنزي: "ضٌربت اليوم في مدينة #تعز عيادة الأمل الواقعة بجوار المستشفى اليمني السويدي الذي تدعمه منظمة #أطباء_بلا_حدود بالأسلحة الثقيلة مما أدى إلى إصابة أحد العاملين في المستشفى.

واضاف: في وقت سابق تعرض المستشفى الجمهوري لقصف مماثل، لا استطيع تخيل ان تضطر النساء على وشك الولادة للبقاء او المخاطرة بالخروج والقذائف تتساقط في الخارج.

وكررت المنظمة دعوتها لجميع الجماعات المسلحة المتورطة في اعمال عنف بتعز، للالتزام بالقانون الانساني الدولي وحماية المدنيين.

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واستهدفت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، بالقصف المدفعي، مركزاً لعلاج الأورام السرطانية، في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأفادت مصادر حسب “العربية.نت”، بأن القصف الذي استهدف مستشفى “الأمل” لعلاج الأورام السرطانية، أدى إلى إصابة اثنين من موظفيه في حصيلة أولية، مؤكدة أن القصف أثار الهلع بين المرضى ومرافقيهم في المستشفى.

كما أوضحت المصادر أن القصف، الذي شنته ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها شرق مدينة تعز، ألحق أضرارا مادية بمبنى المستشفى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها ميليشيات الحوثي مرافق طبية في تعز، حيث تعرض القطاع الصحي في المحافظة لعدة هجمات من قبل الحوثيين بشكل مباشر ومتعمد، مما أثر على الوضع الصحي، وجعله يزداد سوءا يوما بعد آخر، وفق تقارير حقوقية.