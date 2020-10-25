اخبار الخليج / اخبار اليمن

رئيس نيابة استئناف حضرموت يكشف عن أحد أسرار نجاحه

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس نيابة استئناف حضرموت يكشف عن أحد أسرار نجاحه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

رئيس نيابة استئناف حضرموت يكشف عن أحد أسرار نجاحه

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي "شاكر محفوظ بنش"شجعني كثيراً وأنا كنت في نهاية دراستي في ثانوية المكلا للبنين أن ألتحق بالدراسة الجامعية في كلية الحقوق جامعة عدن، بعد أن أنهي أداء الخدمة العسكرية الالزامية وقتذاك، في ذلك الوقت كان أخي وقدوتي فضيلة القاضي الكبير "هاشم عبداللاه الجفري" رئيساً لمحكمة المكلا الابتدائية، وكنت في الاجازات الدراسية والعسكرية ومن ثم الجامعية كثير التردد على مجلسه والجلسات القضائية التي يعقدها، لأنتهل منه.

 

Advertisements

وأضاف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي أن القاضي "هاشم الجفري" قاض يتميز بالنزاهة والكفاءة، وبالنباهة وسرعة البديهة والفطنة، والاتساع المعرفي في القانون والقضاء، تعلمت منه الكثير في أمور القضاء ولا زلت انتهل منه..

 

وقال أخي الكبير القاضي "هاشم الجفري" تم تعيينه في القضاء عام ١٩٨٤م، أعدّه خبير وموسوعة وهامة سامقة في علوم القضاء.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نيابة استئناف حضرموت يكشف عن أحد أسرار نجاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا