مركز الأرصاد يحذر المواطنين من صدمات البرد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين بالمرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة خاصة الأطفال وكبار السن .. داعيًا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.

كما حذر المزارعين من آثار البرد الشديد الذي قد يؤثر سلبًا على محاصيلهم الزراعية.

وأوضح المركز في نشرته أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون خلال الـ 24 ساعة القادمة، صحوًا إلى غائم جزئيًا خلال ساعات النهار وباردًا أثناء الليل.

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وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون صحوةً إلى غائمة جزئيًا في المناطق الساحلية بالتزامن مع رياح جنوبية نشطة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب بسرعة تصل إلى 25 عقدة ورياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية الشرقية تتراوح سرعتها من 6 عقد إلى 16 عقدة.

فيما تكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة وباردة نسبياً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر مع هبوب رياح معتدلة شمالية شرقية قد تثير الأتربة والغبار.

وفي أرخبيل سقطرى تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.