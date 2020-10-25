شكرا لمتابعة خبر عن تجدد المعارك بين الجيش الوطني والحوثيين في مأرب وتعز والحديدة .. أخر التطوارات من خط الموجهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت المعارك بين قوات الجيش الوطني و الحوثيين، في جبهات مأرب والجوف بعد هدوء نسبي.

واستهداف الحوثيين الأعيان المدنية في أكثر من جبهة، لا سيما في الحديدة وتعز والضالع.

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في هذا السياق، أفادت مصادر طبية وشهود في مدنية تعز بأن الحوثيين قصفوا بالمدفعية مستشفى لعلاج الأورام السرطانية، ما أدى إلى إصابة اثنين من طاقمه على الأقل والتسبب في أضرار بتجهيزاته وإثارة الهلع في أوساط مرتاديه من النساء ومن سكان الأحياء المجاورة.

وأوضحت المصادر أن القصف الحوثي استهدف مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في أحدث تصعيد للجماعة ضد الأعيان المدنية في مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما دفع المريضات إلى الاختباء في قبو المستشفى.

وجاء الهجوم الحوثي ضد المشفى بالتزامن مع قيام الجماعة بشن حملات نهب وإتاوات من المناطق الخاضعة لها من محافظة تعز بذريعة جمع الأموال للاحتفال بذكرى «المولد النبوي».

في غضون ذلك، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي بأن رصاصة قناص حوثي أصابت مسناً من سكان مديرية حيس، ما أدى إلى قتله أثناء نومه، وذلك ضمن خروق الجماعة المتواصلة للهدنة الأممية الهشة في محافظة الحديدة (غرب).

وذكرت المصادر أن المواطن المسن طالب داود خضيري البالغ من العمر 75 عاماً قتل وهو نائم في منزله الكائن في الأطراف الشمالية لمدينة حيس، إثر اختراق رصاصة حوثية عنقه.

وكان خضيري - وفق الإعلام العسكري - ممن قامت الجماعة الانقلابية بتهجيره مع سكان قريته الواقعة شمال مدينة حيس قسراً حيث اتخذت من منازلهم ثكنات عسكرية لها.

في الأثناء، قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة، ضمن خروق الميليشيات المتكررة لعملية وقف إطلاق النار.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن «القوات المشتركة حددت مصادر نيران للميليشيات الحوثية، وتمكنت من الرد عليها وإخمادها، عقب استهدافها لمناطق سكنية شرق المدينة، حيث استخدمت الأسلحة المناسبة لإخماد مصادر النيران وحققت إصابات مباشرة موقعة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين».

وكان الإعلام العسكري أفاد بأن الحوثيين استهدفوا القرى السكنية ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي بعشرات قذائف المدفعية الثقيلة، في إطار تصعيدها الخطير جنوب الحديدة.

وذكرت المصادر أن الحوثيين استهدفوا قرى سكنية ومزارع المواطنين بعشرين قذيفة هاون ثقيل عيار 120، وبقذائف مدفعية B10 بصورة كثيفة ومتواصلة ما تسبب في إثارة حالة من الذعر والهلع سادت في صفوف المواطنين جراء تصاعد الانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية.