شكرا لمتابعة خبر عن استشهاد رئيس عمليات الكتيبة الأولى باللواء الأول حرس حدود بمحافظة الجوف .. الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية وميدانية، إن قائد عسكري بارز في الجيش الوطني استشهد امس السبت الموافق 24 أكتوبر 2020م، في معارك الجوف.

وذكرت المصادر، أن رئيس عمليات الكتيبة الأولى باللواء الأول حرس حدود المقدم إبراهيم محسن حاتم استشهد اليوم اثر المواجهات العسكرية مع مليشيات الحوثي في جبهة الخنجر شرق مديرية خب والشعف بالجوف.

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وتجددت المواجهات فجر الجمعة، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات بمحافظتي مأرب والجوف شمالي شرق اليمن.

واسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات بارزة في الجماعة، وتمكن الجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة في جبهة المخدرة غربي مارب.

*المشهد اليمني