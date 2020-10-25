شكرا لمتابعة خبر عن ”بن بريك‘‘ يغادر عدن إلى القاهرة بصورة مفاجئة .. وناشطون يصفون مغادرته بالرحلة الأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مقربة من قيادات الإنتقالي الجنوبي أمس السبت الموافق 24 أكتوبر 2020م، مغادرة رئيس الجمعية الوطنية للانتقالي الجنوبي ’’أحمد سعيد بن بريك‘‘، إلي جمهورية مصر العربية.

وقالت المصادر أن زيارة بن بريك للقاهرة، تأتي مرحلة علاجية يجري خلالها بعض الفحوصات الطبية.

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واتت مغادرة بن بريك العاصمة عدن بصورة مفاجئة، حيث أنه لم يغادر منذ توليه مهام القائم باعمال رئيس المجلس الانتقالي، بالاضافة الى رئاسة الجمعية الوطنية ورئاسة الادارة الذاتية التي توقف نشاطها، اثر اعلان اتفاق تسريع آلية التنفنيذ لاتفاق الرياض.

ووصف ناشطون مغادرة بن بريك لعدن، بأنها رحلة أخيرة للاستقرار في مصر وإتاحة الفرصة لتنفيذ اتفاق الرياض .

جدير بالذكر أن بن بريك كان قد عمل في السفارة اليمنية بالقاهرة كملحق عسكري، إبان ثوره الشباب في العام 2011 م .

*المشهد اليمني