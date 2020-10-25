شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يشترطون “الانسحاب من الحديدة” مقابل الإفراج عن أقرباء المخلوع صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر مطلعة الجمعة، أنمليشيات الحوثي تشترط تسليم أسرى حوثيين لدى قوات المشتركة وانسحاب الجيش الوطني من عدة مناطق في محافظة الحديدة، مقابل الإفراج عن عدد من أقرباء الرئيس اليمني المخلوع الراحل علي عبد الله صالح.

وقالت المصادر إن جماعة الحوثي أبلغت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي -الفصيل الموالي لها- شروطها للإفراج عن أقرباء صالح المحتجزين لديها منذ مقتله في نهاية العام 2017.

ووفق المصادر فإن هذه الاشتراطات جاءت عقب وساطات قادها أمين عام حزب المؤتمر الشعبي – الفصيل الموالي للحوثيين- صادق أمين أبو رأس، للإفراج عن أقرباء صالح، خاصة بعد تطبيع العلاقة بين المؤتمر و الحوثيين عقب مقتل صالح.

وكانت الميليشيات الحوثية في العام 2018، أطلقت سراح نجلي المخلوع علي عبدالله صالح“ صلاح و مدين“ بعد أشهر من احتجازهما عقب مقتل صالح، فيما أبقت على عدد من أقربائه في سجونها بينهم محمد بن محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق محمد عبدالله صالح.

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية في اليمن العميد صادق دويد، أكد في وقت سابق، أن الحوثيين يعرقلون جهود، الكشف عن مصير، أقرباء علي عبدالله صالح، المختطفين لديها منذ نحو أربعة أعوام.

واختطفت ميليشيات الحوثي، كلاً من محمد بن محمد نجل شقيق علي عبد الله صالح، وشقيق قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، وكذلك نجله عفاش طارق، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، إثر المواجهات القتالية التي نشبت آنذاك، بين قوات صالح وميليشيات الحوثي الانقلابية، وانتهت بمقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الأمين العام عارف الزوكا.

واستطاع حينها العميد طارق صالح، الذي كان يشغل الحارس الشخصي لعمه، النجاة بنفسه، والفرار إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ليُشكّل بعدها قوات المقاومة الوطنية.