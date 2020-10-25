شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. هذا ما قام به شباب البريقة في ساحل كود النمر والرسالة للمأمور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد ساحل كود النمر بمدينة البريقة صباح امس السبت مبادرة شبابية طوعية لتنظيف رمال الساحل من المخلفات التي شوهت المنظر. وخلال المبادرة تم تجميع كمية كبيرة من الاوساخ والمخلفات، الا ان الساحل ما زال بحاجة الى جهد اكبر والدعوة للمأمور الجديد للمديرية من اجل الاهتمام بنظافة المدينة عامة والساحل على وجه الخصوص. Advertisements يمني سبورت حصل على صور حصرية للمبادرة ينشرها كما وردت ..

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