انتصارات للجيش شمال مأرب والمليشيا تخسر 13 مسلحًا بينهم قيادي ميداني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتصارات للجيش شمال مأرب والمليشيا تخسر 13 مسلحا بينهم قيادي ميداني

الأحد 25 أكتوبر 2020

الخليج 365

أحرزت قوات الجيش الوطني تقدمات ميدانية جديدة، في المحور الشمالي لمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



Advertisements

وحررت قوات الجيش مواقع كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية، في جبهة المخدرة، شمالي مديرية صرواح غربي المدينة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 13 مسلحا حوثيا، بينهم القيادي هشام السقاف، وجرح اخرين، علاوة على خسار فادحة في العتاد.

والجمعة، شهدت جبهات مأرب مواجهات عنيفة بين قوات الجيش مسنودين بالمقاومة وميلشيات الحوثي بعد هدوء نسبي خلال الأيام الماضية.