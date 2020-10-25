في مأرب .. أبطال الجيش واللجان يطبقون الحصار على معسكر ماس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

أكدت مصادر محلية في محافظة مأرب، أن ابطال الجيش واللجان الشعبية سيطروا على مواقع الصفراء وال شيبان وصولاً إلى محطة ماس القريبة من معسكر “ماس” في منطقة الجدعان.

واشارت المصادر في تصريحها لـ”الخليج 365” الى سقوط عدد كبير من المرتزقة بين قتيل وجريح جلهم من عناصر حزب الاصلاح.

وافادت الانباء أن ابطال الجيش واللجان تمكنوا في ساعة متأخرة من مساء السبت من فرض الحصار على معسكر ماس الذي يعد من أهم المعسكرات بالمحافظة بعد فرار من تبقى من مليشيات حزب الاصلاح من محيط المعسكر والمواقع المطلة عليه