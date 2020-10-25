تعز: مليشيا الحوثي تقصف مركز الأمل لمرضى السرطان وإصابة 2 من الموظفين
تعز ـ يمن شباب نت ـ خاص
السبت, 24 أكتوبر, 2020 - 12:07 مساءً
[ أضرار مادية جراء القصف الحوثي الذي استهدف مركز الأمل للأورام بتعز/ تصوير: أحمد باشا ]
استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، بقصفٍ مدفعي، مركزاً لعلاج الأورام، شرق مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.
وقال مصدر خاص يعمل في المركز لـ "يمن شباب نت"، إن القصف الحوثي الذي استهدف مركز الأمل التابع للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، الواقع بحي العرضي، أدى إلى إصابة عاملين من موظفي المركز، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى، بالإضافة إلى حالة من الخوف والهلع في أوساط المرضى.
جاء ذلك بالتزامن مع قصف مكثف شنته مليشيا الحوثي صباح اليوم على الأحياء الشرقية لمدينة تعز.
والأربعاء الماضي قال نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز، الدكتور أحمد قحطان، في حديث لـ "يمن شباب"، إن المستشفى استقبل 14 مدنياً مصاباً جراء القصف الحوثي على الأحياء الشرقية لمدينة تعز الأسبوع الفائت.
وأشار إلى أن الإصابات متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة والبليغة.
ومنذ أسابيع كثفت مليشيا الحوثي الانقلابية، قصفها للأحياء السكنية بمدينة تعز، ماأدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.
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