ناشط سياسي موالي للعدوان يحمل الأحمر مسؤولية الإخفاق في الجوف ويتساءل عن مزير العكيمي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

أكد الناشط جلال الشرعبي الموالي للعدوان السعودي على اليمن، ان معركة الجوف الجارية ليست سوى دفاع عن مصالح وعن عائدات النفط والغاز وهدفها استنزاف السعودية.

واوضح الشرعبي في سلسلة تغريدات على صفحته تويتر أن علي محسن الأحمر تاجر حرب يفسد كل المعارك وجل تركيزه كيف يسلم القيادة لمناصريه مؤكداً اخفاقه في ادارة المعركة ضد الجيش واللجان الشعبية.

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وقال في احدى تغريداته “الصد والرد والكر والفر وسط رمال الربع الخالي ومشارف الحزم حرب بلا بوصلة هدفها استنزاف السعودية والتضحية بشباب خلف قيادة بلا ضمير”.

وتساءل الشرعبي عن المحافظ المعين من الفار هادي، أمين العكيمي قائلا “:اين توارى محافظ الجوف “الزير سالم” بعد ان فكك منطقة عسكرية لتصبح سجلات في كشوفات الراتب وفر بعيداً عن الحزم تاركاً اسلحة مكدسة في منزله وبقايا اساطير.. محافظاً وقائداً للمنطقة واثنين من انجاله قادة الوية.

وقال الشرعبي في تغريدة أخرى “مانراه اليوم ليس اكثر من دفاع عن مصالح.. عن عائدات النفط والغاز ومكاسب تتحقق بفعل الحرب .. عن استغلال للوظيفة العامة وتقاسم للمناصب والمكاسب واسترزاق على ابواب البلدان .. جميع امراء الحرب يعرفون بعضهم ويجلسون على الطاولة عند تقاسم السلطة لكن القتلى لايعرف احدهم الاخر”.