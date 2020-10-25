شاهد بالصور.. استعدادات واسعة للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف في صعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة



تشهد محافظة صعدة إستعدادات واسعة وكبيرة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1442هـ على صاحبها واله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

حيث يقوم أبناء صعدة بحلول هذه المناسبة العظيمة بحملات تزيين كبيرة ينفذها أهالي الأحياء بمبادرات ذاتية وجهود طوعية تعبيراً عن احتفائهم وفرحهم بقدوم المولد النبوي الشريف ، وكذلك القيام بتنفيذ حملات تزيين وتنظيف وتعليق اللوافت التي تعطي انطباعاً عن تمسك أبناء المحافظة برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله .

وتتميز محافظة صعدة بعادات فريدة ومتوارثة للاحتفاء بذكرى مولد رسول الإنسانية ، منها القيام بحملات الإحسان والتكافل الإجتماعي ودعم الفقراء والمساكين وحملات النظافة للشوارع والأحياء ورفد الجبهات بالمال والرجال وتزيين الشوارع والطرقات .

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وتشهد مديريات المحافظة فعاليات احتفالية وتحضيرية بشكل يومي لمناقشة الترتيبات للاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة .

وفي جبل العبلا المطل على مدينة صعدة قام فريق متطوع بكتابة اسم الرسول الأعظم محمد بالخط الكبير باللون الأبيض بطول 600 متر ، ترحيبا بقدوم مناسبة المولد النبوي الشريف.

الجدير بالذكر ان أبناء الشعب اليمني يحيون في كل عام مناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه واله اتم الصلاة وازكى التسليم في طليعة الشعوب العربية والإسلامية وفي ظل استمرار العدوان والحصار .