شكرا لمتابعة خبر عن مكالمة هاتفية من الرياض إلى مارب .. ماذا قال محافظ مارب اللواء سلطان العراة للفريق علي محسن؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020م، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على سير الأوضاع والمستجدات في المحافظة.

وأشاد نائب الرئيس، بالجهود المبذولة في البناء والتنمية، ودور الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية والتفاف أبناء مأرب الأحرار خلف جهود التحرير واستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار.

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وأكد نائب الرئيس بأن استمرار الميليشيات الانقلابية في إطلاقها الصواريخ والطيران المسير باتجاه المدن اليمنية والأشقاء في المملكة، في حوادث متكررة تُثبت تبعية هذه الجماعة للنظام الإيراني وملالي طهران، ورفضها لكل الجهود والمبادرات الرامية للسلام.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، عن تقديره لدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والجهود المبذولة في استعادة الدولة ودعم المناطق المحررة، مشيداً بالبطولات التي يسطرها المقاتلون الأبطال في مختلف ميادين العزة والشرف.

من جانبه تطرق محافظ المحافظة إلى عدد من القضايا والمواضيع المرتبطة بالمحافظة، مؤكداً بأن مأرب وأبناءها ورجال الجيش والأمن سيظلون عند مستوى المسؤولية وثقة القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني، بتلبية متطلبات المواطنين والبناء والتنمية والوقوف بصلابة لردع مشروع الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران.

*مارب برس