شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين باتجاه السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ ، ان التحالف العربي دمير طائرة مفخخة جديدة أطلقها الحوثيين باتجاه المملكة، فجر اليوم الأحد.

ياتي ذلك بعد ساعات من ‘لان التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين، استهدافت جنوب المملكلة العربية السعودية، يوم السبت.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيين بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية“.