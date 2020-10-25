شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مداعبة "نسرين طافش" على سرير النوم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق وحقق ملايين المشاهدات خلال ساعتين فقط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الفنانة السورية نسرين طافش موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بشكل صادم وهي على سرير النوم.

ونشرت الفنانة نسرين طافش على حسابها بتطبيق الانستقرام مقطع فيديو وهي على سرير النوم وبجانبها قطتين تداعبهم، وعلقت على ذلك بقولها :"آخر خمس دقايق قبل نومك تحدد مزاجك عندما تصحو في اليوم التالي”.

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وتابعت: “أحصي الأشياء الجميلة التي مررت بها خلال هذا اليوم كل ما تفكر به قبل النوم سيطهى على نار هادية أثناء نومك لينضج عند استيقاظك، تصبحون على حب”.



فيديو نسرين طافش حقق انتشاراً كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات الجميع عن الهدف الذي حمله الفيديو الغريب للفنانة المثيرة للجدل نسرين طافش.



وتتعمد الفنانة نسرين طافش بين الفينة والاخرى اثارة الجدل ولفت الأنظار اليها من خلال نشر الصور والفيديوهات الجريئة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي اخر اطلالة لها، نشرت الفنانة نسرين طافش اليوم على حسابها بالإنستجرام صوراً جديدة من مشاركتها في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى.

وأطلت نسـرين طافش، بفستان مميز على السجادة الحمراء، لفت الأنظار إليها.



ونسرين طافش هي فنانة سورية من اب فلسطيني وام جزائرية، ولدت في مدينة حلب عام 1982م، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرجت منه عام 2008م، وكان مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، حيث بدأ تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات: « ربيع قرطبة»، « التغريبة الفلسطينية" وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية عام 2011م، ويعرض لها خلال الفترة الحالية مسلسل “الوجه الآخر” على قناة CBC، وهو من بطولة ماجد المصرى، وندى موسى، ومادلين طبر.



الجدير بالذكر ان الفنانة نسرين طافش حصلت على الرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017م، وبدأت في العام ذاته مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و «123 حبيبي» و«إلا معك».

وتعيش الفنانة نسرين طافش حاليًا بدون زواج، حيث كانت قد ارتبطت برجل اعمال اماراتي في العام 2008م، وانفصلت عنه عام 2013م.

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