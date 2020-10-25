شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور فاضحة لنجمة مسلسل قيامة عثمان.. ظهرت شبه عارية واستعرضت جسدها بطريقة صادمة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت نجمة مسلسل قيامة عثمان السابقة أصليهان كارالار، عبر حسابها على موقع إنستجرام، في إطلالة جريئة خطفت الأنظار. وبدت كارالار التي جسدت في المسلسل دور مال خاتون الزوجة الأولى لغازي عثمان في اطلالتها عارية الصدر و الظهر أثناء تجولها في حي نيشانتشي الراقي بإسطنبول. _____________________ اخبار ساخنة قد تهمك : فيديو مداعبة "نسرين طافش" على السرير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويحقق أعلى نسبة مشاهدة خلال ساعات.. مافعلته قبل النوم كان مفاجئ وغير متوقع.. شاهد بالصور.. طالبة سعودية في امريكا تتخلى عن النقاب وتدخل عالم التحرر والاباحية.. والمفاجأة بجمالها الشديد وجسمها المثير الذي أذهل الجميع.. شاهد تسريب صور فاضحة للفنانة "منة عرفة" .. ظهرت شبه عارية وغطت مناطقها الحساسة بقطعة قماش صغيرة.. والجمهور يتمنى لو أنها لم تكبر.. شاهد بعد عشرة أيام من خطوبتها على الفنان محمد عطية .. تسريب صور فاضحة للكاتبة ميرنا الهلباوي.. شاهد صفاء باب الحارة تصدم الجميع بظهورها الجديد.. ارتدت ملابس فاضحة وكشفت مابين فخذيها والجمهور يعلق :"مافيش عندكم بنطلونات!؟.. شاهد واتسآب يطلق ميزة جديدة ..تعرف عليها ! Advertisements إنتحار فتاة مصرية حرقا بعد انتشار فيديو إباحي لها مصور خلسة دراسة جديدة تكشف أيهما أفضل.. المرأة الطويلة أم القصيرة..!؟ شاهد.. ست دقائق من الرعب (فيديو تنبية "هام" إعدادات أمان مهمة يجب تفعيلها عند الاتصال بشبكة إنترنت عامة دولة خليجية تستحدث قانونا جديدا سيقلب أوضاع الوافدين شاهد صرخة الإعلامية "علا الفارس" التي هزت استديو قناة MBC.. لن تصدقو ماذا فعل بها هذا الساحر الإماراتي "معين البستكي" على الهواء مباشرةً وجعلها تغادر المسرح.. "فيديو" ____ وكانت كارالار غادرت المسلسل في موسمه الجديد الذي انطلق مؤخراً لتحل مكانها الممثلة التركية اوزغي تورير. المزيد

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