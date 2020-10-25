شكرا لمتابعة خبر عن شظايا طائرة حوثية مفخخة تسبب هذه الاضرار في هذه المنطقة السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شظايا طائرة حوثية مفخخة تسبب هذه الاضرار في هذه المنطقة السعودية

2020/10/25 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، سقوط شظايا على المدنيين والأعيان المدنية بسراة عبيدة، من جراء اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، وإصابة أحد المدنيين.

اشتعال النيران داخل سجن في نيجيريا وسط تصاعد الاحتجاجات ضد عنف الشرطة

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

الأطعمة والمشروبات الغنية بـ”الفلافانول” خطر عليك وعلى افراد عائلتك فلا تكثر من تناولها

بالصور : الكشف عن هوية الحسناء صاحبة “الفستان الأسود” التي خطفت الأنظار في مهرجان الجونة بمصر.. شاهد

شاهد : نجل الفنان علي المدفع يكشف تفاصيل مرض والده .. ويعلق بشأن تواصل الفنانين للأطمئنان على حالته الصحية.. (فيديو)

شظايا طائرة حوثية مفخخة تسبب هذه الاضرار في هذه المنطقة السعودية

بيان عاجل من تحالف دعم الشرعية يقهر الحوثيين ( نص البيان )

عاجل..عزل اول رئيس عربي وصدور البيان رقم (1)لرئاسة المجمهورية..وقناة فضائية دولية تكشف من هو

الصحة السعودية تثير مخاوف السعوديين والمقيمين وتحسم الجدل بشأن الحظر الشامل بسبب عودة كورونا

Advertisements

عاجل: اغتيال مسؤول رفيع في قلب العاصمة صنعاء..الإسم

العرافة ليلى عبداللطيف..دولة من افقر الدول العربية ستصبح اغنى من الامارات وكل دول الخليج..تعرف على هذه الدولة الفقيرة التي ستتحول الى دولة ثرية

قناة إسرائيلية تعلن رسميا إن دولة قطر ستغير المعادلة في الخليج والوطن العربي..لن تصدق ماذا قالت القناة الاسرائيلية عن قطر

اليابان تزف بشري سارة للمصابين بهذا المرض الخطير وتدعوهم لتناول هذا المشروب الرخيص الثمن على الريق او حتى قبل النوم

مسؤول ايراني يكشف بالدليل القاطع الدول الخليجية التي تطعن السعودية في ظهرها وتساند إيران بالمليارات

سيدة وضعت كاميرات مراقبة في منزلها لمراقبة كلبها اثناء غيابها..وحينما عادت لمنزلها كانت لمفاجأة التي لم تتوقعها او تخطر على بالها ( فيديو )

الفلكي اللبناني الشهير يثير خوف الايرانيين لكنه يفرح ابناء هذه الدولة الفقيرة ..ويكشف ما سيحدث في هذه الدولة بسبب فيروس كورونا القاتل

شقيق أسير سعودي يصعق الجميع ويكشف ماجرى لشقيقه المفرج عنه من سجون الحوثي

حيوان مفترس يبكي السعوديين والمقيمين شاهد ماحدث له هز وجدان الجميع ( فيديو )

وفي التفاصيل، قالت المديرية، عبر حسابها الرسمي على تويتر: «صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد؛ بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، باتجاه المملكة».

ولفت المتحدث إلى أنه نتيجة ذلك أصيب أحد المدنيين إصابة طفيفة، وتضرَّرت 5 منازل و3 مركبات مدنية، منوهًا بأنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

المصدر : صحيفة عاجل