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صنعاء - ياسمين الخيامي - عااجل: شركة النفط اليمنية تحدد تسعيرة جديدة لسعر البنزين

أعلنت شركة النفط اليمنية، في بيان لها عن أسماء المحطات العاملة في العاصمة صنعاء ومحافضاتها ليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020م. وحددت الشركة في بيان صادر عنها، سعر بيع اللتر البنزين بـ 295 ريال للتر الواحد و5900 ريال للجالون سعة 20 لتراً و 345 ريالاً للتر الديزل و 6900 ريالاً للجالون سعة 20 لتراً. وشددت الشركة على المحطات العاملة غداً على بيع (30 لتراً) من البنزين فقط لكل سيارة و 10 لتر لكل دراجة نارية و (40 لترا) من الديزل للسيارات والباصات و (60 لتراً) للوايتات والدينات و (100 لتر) للنقل المتوسط و(200 لتر ) للنقل الثقيل. وفي وقت سابق الخميس، أعلنت شركة النفط عن وصول أربع سفن وقود إلى ميناء الحديدة (غربي البلاد). وقالت شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء، إن “أربع بواخر نفطية وصلت بعد فترات احتجاز تراوحت بين 174 و200 يوما، إلى ميناء الحديدة”. وأوضحت أن السفن المفرج هنا هي “سفينة (داماس) التي تحمل على متنها 29491 طنا من الديزل، وسفينة الديزل (كايرو)، وعلى متنها 29011 طنا، والباخرة (نعمة) التي تحمل على متنها 27972 طن بنزين، والسفينة (سي هارت) المحملة 27.487 طنا من مادة الديزل”.

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