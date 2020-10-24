شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون حوثيون يختطفون طفلة من اهالي القبيطة في مدينة الراهدة بتعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اختطفت مليشيا الحوثي طفلة من أهالي منطقة الشُعيب في مديرية القبيطة بلحج.
وافاد نشطاء محليون لمراسلنا ان طفلة تبلغ من العمر 14 عام، اختطفها أربعة مسلحين تابعين للاستخبارات الحوثية من مدينة الراهدة إلى جهة مجهولة.
واكد النشطاء ان شقيق الطفلة قام بتقديم بلاغ للأمن والعمليات العسكرية التابعة للمليشيا في مدينة الراهدة ومحافظة اب حول حادثة الاختطاف، غير انه تعرض للحجز في البحث الجنائي في مدينة اب.
واشار النشطاء إلى ان الطفلة كانت قد تعرضت في وقت سابق مع فتاتين اخرتين للملاحقة من قبل مسلحين حوثيين في قريتهن بمنطقة الشُعيب شمالي القبيطة، وتمكن على اثرها من الهرب.
وناشد الأهالي المنظمات الحقوقية والمحامين تشكيل لجنة مختصة للدفاع والتحقيق في واقعتي الطفلة وشقيقها وحمايتهم مع اسرتهم من محاولات الابتزاز و المساومة.
هذا وتتعرض قرى منطقة الشُعيب، والقطاط، والحيدين في القبيطة لعشرات الانتهاكات، تجاوزت 500 حادثة انتهاك بين القتل، والتهجير، والاختطاف، وزراعة الالغام، ونهب الممتلكات وتدمير اخرى، واستخدام البعض منها دروعا بشرية بحسب راصدين بالمديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون حوثيون يختطفون طفلة من اهالي القبيطة في مدينة الراهدة بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.