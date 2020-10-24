شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة الشيخ عبدالله سعيد بلعيدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله سعيد بلعيدي.



واشار الرئيس في برقيته الى اسرة واهل وذوي الفقيد الى مناقبه الوطنية والنضالية وادواره الاجتماعية واصلاح ذات البين.. معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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