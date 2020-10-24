ميليشيا الحوثي تقصف مستشفى الامل لعلاج الأورام بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مستشفى الامل لعلاج الاورام السرطانية بتعز، والمستشفى السويدي للاطفال.

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وقالت السلطة المحلية في المحافظة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان القصف تسبب بإصابة عددا من العاملين، اضافة الى اصابة اجزاء من مستشفى الامل باضرار جسيمة جراء قصف الميليشيا الغادر، والذي تسبب أيضا بحالة هلع كبير بين مرضى المستشفى.

وأوضحت ان الاستهداف المباشر لمستشفى متخصص بعلاج الاورام السرطانية والذي يقع في قلب مدينة تعز وفي منطقة مكتظة بالسكان، لهو دليل واضح ان هذه المليشيات تتعمد مع سبق الى استهداف الابرياء والمدنيين من الاطفال والنساء والمرضى.

ودعت السلطة المحلية الى تدخل المجتمع الدولي لادانة جرائم الحوثيين المستمرة على مدينة تعز وسكانها للعام السادس على التوالي، الوقوف بجدية امام هذه الجرائم.