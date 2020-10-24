القوات الشرعية تكسر هجوم لمليشيا الحوثي في جبهة نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كسر أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت، هجوما شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وكبّدوها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.



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وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة رصدوا تحركات مليشيا الحوثي المهاجمة وأجبروها على التراجع بعد تلقيها ضربة موجعة وتكبّدها قتلى وجرحى.

وأكد أن المعارك التي خاضها الأبطال منذ ساعات الصباح الأولى أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيات، إلى جانب تدمير عدد من الأطقم فيما استعاد الأبطال طقمين آخرين بعتادهما.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بأربع غارات مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية ومادية.