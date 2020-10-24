أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020 وهي كالتالي :

محافظ عدن يشدد على ضرورة إزالة الإستحداثات العشوائية وضبط مرتكبيها https://www.elyamnelaraby.com/508410/ غدا بدء مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات https://www.elyamnelaraby.com/508422/ بدء حملة في المهرة للتوعية بسرطان الثدي https://www.elyamnelaraby.com/508424/ تعزيزات حوثية من إب نحو الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/508426/ Advertisements الجيش يعلن مقتل 20 حوثيًا شرقي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/508433/ مقتل 13 حوثيا بينهم قيادي في تجدد المواجهات غرب مأرب https://www.elyamnelaraby.com/508434/ التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة السعودية https://www.elyamnelaraby.com/508435/ البيضاء تحتفي بالأسرى والمختطفين المحررين من سجون الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/508466/ سقوط شظايا على المدنيين في منطقة عسير السعودية https://www.elyamnelaraby.com/508468 # السعودية # التحالف العربي # البيضاء # عدن # الحوثي # مأرب # الخليج 365 # التحالف # المملكة # . # صنعاء # المهرة # المملكة السعودية # إب # الجيش # مقتل # طائرة # سقوط # سجون # غدا # السبت # العربي # اليمني

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