شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مخيم طبي ثالث لجراحة الأطفال النازحين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 دشن أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، اليوم المخيم الطبي الثالث لجراحة الأطفال، والذي يقام في مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب.

وأشاد أمين العاصمة بجهود القائمين على المخيم الطبي وفي مقدمتهم إدارة مستشفى كرى ومكتب الصحة بالأمانة.. مؤكدا استعداد السلطة المحلية تمويل وتسهيل مهام اية مشاريع تستهدف خدمة النازحين وتخفف عنهم المعاناة التي يكابدونها جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية. من جانبه استعرض مدير مكتب الصحة بامانة العاصمة الدكتور علي محسن، مهام المخيم الجراحي الذي يتضمن إجراء 120 عملية جراحية لاطفال نازحي أمانة العاصمة بمحافظة مأرب، مشيرا إلى أن هذا المخيم يعد الثالث لخدمة نازحي الأمانة بتمويل السلطة المحلية لأمانة العاصمة وبالتعاون مع مستشفى كرى العام.

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