مركز المعلومات والشبكة اليمنية يدينان قصف الميليشيات لمستشفى الأمل في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان قصف ميليشيا الحوثي الإنقلابية الذي إستهدف مستشفى الأمل لعلاج الأورام وأسفر عن إصابة عاملين إثنين وخسائر مادية فادحة للمستشفى الوحيد الذي يقدم خدماته لمرضى السرطان في المحافظة .



وذكر بيان للمركز وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- أن هذا القصف الذي تسبب بحالة من الذعر والخوف بين المواطنين والمرضى في المستشفى يعتبر جريمة ضد الإنسانية تتوجب تحركا دوليا تجاه الجرائم الممنهجة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في تعز .. مؤكداً ان تحريك ملف التحقيق الدولي تجاه هذه الجرائم صار مطلبا ملحا وحتى لا يفلت مجرمي الحرب من المسائلة.

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وطالب المركز الأمم المتحدة وخاصة مكتب المبعوث الخاص للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم والعمل على تعزيز مسار العدالة ووقف الاعتداءات وفك الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة منذ ست سنوات .

وفي السياق، دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، القصف المتواصل الذي تشنه ميليشيا الحوثي الإنقلابية على القرى والأحياء السكنية في محافظة تعز، والذي كان آخره قصفها اليوم السبت مركزا طبيا بمدينة تعز .

وأكد بيان صادر عن الشبكة -تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان الميليشيات تعمدت قصف مركز الأمل الطبي الواقع في منطقة العرضي شرق المدينة بشكل مباشر .. مطالباً منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة باتخاذ كافة الاجراءات الرادعة لهذه الجرائم الممنهجة وتجريم مليشيا الحوثي والعمل على وقف قصفها العشوائي للمدينة التي تحاصرها منذ ما يقارب ستة أعوام .