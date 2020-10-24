شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط شظايا على المدنيين في منطقة عسير السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير في السعودية، النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.



وأوضح النقيب أنه نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، وتضرر (5) منازل، و(3) مركبات مدنية، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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