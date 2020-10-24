شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء تحتفي بالأسرى والمختطفين المحررين من سجون الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفلت السلطة المحلية بمحافظة البيضاء، بالأسرى والمختطفين المحررين من سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية من أبناء المحافظة.



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وفي الحفل الذي اقيم بمحافظة مأرب، بارك محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي للاسرى والمختطفين المحررين خلاصهم من قيود الظلم وخروجهم من معتقلات الميليشيات .. منوهاً بما قدمته المحافظة من شهداء وجرحى في مقارعة هذه المليشيات ومواجهتها حتى دحر الانقلاب.

وقال "ان الفرق بين اسرانا واسرى مليشيا الحوثي ان اسراهم وقعوا في قبضة الجيش والمقاومة وهم يحملون السلاح ويعتدون على سيادة الوطن، وان اغلب اسرانا هم مدنيون اختطفتهم مليشيا الحوثي من ديارهم".. داعيا المنظمات الحقوقية والقائمين على ملف الاسرى إلى العمل على اطلاق باقي المختطفين الذين لم يكونوا يوما اسرى حرب.