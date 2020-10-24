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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء في مأرب يناقش برامج تدخلات منظمة الصحة العالمية في المحافظة للعام القادم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، مع فريق منظمة الصحة العالمية الذي يزور المحافظة برئاسة مسئول عمليات الصحة بالمحافظة روزا كريستيان، برامج التدخلات الانسانية للمنظمة ودعم القطاع الصحي بالمحافظة للعام القادم 2021م وما يمكن ان تسهم به كدعم طارئ خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري لتعزيز دور الرعاية الصحية .
واستعرض الاجتماع مستوى الوضع الصحي القائم والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في تلبية الحد الادنى من الاحتياجات للخدمات الصحية الكبيرة والمتزايدة، جراء استقبال المحافظة لاعداد كبيرة من النازحين والمهجرين من مختلف محافظات الجمهورية والتي مازالت مستمرة حتى اليوم، بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية العسكري في مختلف المحافظات .
وتطرق الإجتماع الى نتائج الزيارات التقييمية للوضع الصحي بالمحافظة من قبل فريق المنظمة في اطار توجهها لتعزيز شراكتها ودورها الانساني في دعم القطاع الصحي والمساعدة في سد الفجوة الصحية الكبيرة بين الامكانات والاحتياجات، ومساعدة القطاع الصحي في الارتقاء بالخدمات الصحية، والتعاون في مواجهة الامراض السارية والاوبئة المنتشرة والجائحات الصحية المحلية والاقليمية والعالمية وفي مقدمتها فيروس كوفيد 19.
وكان فريق منظمة الصحة العالمية قد زار المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية وقسم PCR للكشف عن فيروس كورونا لدى الحالات المشتبهة، ومستشفى كرى العام بمديرية الوادي .
واطلع على مستوى الخدمات الصحية والطبية فيها والامكانات المتوفرة والاحتياجات من الاجهزة والكوادر الطبية والاجهزة والتجهيزات والادوية والمستلزمات الطبية وما يمكن ان تقدمة منظمة الصحة العالمة من دعم .
كما اطلع الفرق على سير العمل في برنامجي مكافحة سوء التغذية لدى الاطفال، والترصد الوبائي للامراض ومؤشراتها، والمدعومين من منظمة الصحة العالمية، واحتياجات التطوير والتوسع في البرنامجين بما يعزز صحة الطفل ومكافحة سوء التغذية لدى الاطفال في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في المحافظة .
رافقهم خلال الزيارة منسق الطوارئ الميداني للمنظمة بالمحافظة الدكتور عبده ناشر.
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