شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تنفي لـ انباء عدن خبر اغتيال القاضي السماوي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تلقى موقع انباء عدن عددا من الرسائل والردود عبر صفحته في فيس بوك تنفي خبر اغتيال القاضي عصام السماوي، وتؤكد ان القاضي بخير في بيته ولم يتعرض لأي سوء .

وقال مصدر محلي، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة القاضي عز الدين السماوي عضو المحكمة العليا، في أحد شوارع العاصمة صنعاء.

وأوضح المصدر أن المسلحين لاذوا بالفرار، في حين توفي القاضي السماوي على الفور.