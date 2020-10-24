الجيش الوطني يحبط محاولة هجوم لميليشيا الحوثي في مران بصعده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحبط الجيش الوطني اليوم، السبت، محاولة هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبال الكرسي والكلح والمدافن في مران بمحافظة صعده.



وقال ركن استطلاع اللواء الثالث عاصفة المقدم ابراهيم الفقيه لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع الميليشيا في تبة الرواقي والبريكية والشريفي وريعان حاولت التقدم نحو مواقع الجيش الوطني واسفرت عن قتل واصابة عدد كبير منهم وفرار ما تبقى منهم استعادة اسلحة خفيفة ومتوسطة.

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