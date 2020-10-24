الإرياني: النظام الايراني ينتهج سياسة التصعيد وخلط الاوراق مع كل بادرة انفراج في الأزمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الإعلام معمر الارياني ان النظام الايراني انتهج سياسة التصعيد وخلط الاوراق مع كل بادرة انفراج في الأزمة اليمنية.



واوضح ان اعلان طهران تهريب ضابط من فيلق القدس المصنف منظمة ارهابية ‎حاكما عسكريا ايرانيا لصنعاء، جاء بعد ساعات من أكبر عملية تبادل للاسرى والمختطفين، وصفت بالخطوة الهامة نحو استكمال عملية التبادل الشامل وبارقة أمل في مسار السلام المبني على المرجعيات الثلاث.

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واضاف الارياني ان الإعلان الايراني الاستفزازي هدف لنسف الأجواء الإيجابية التي سادت بعد تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التبادل، وتأكيد للوصاية الايرانية على القرار السياسي والعسكري لمليشيا الحوثي، وعدم تجاوزها في اي تحرك بالملف اليمني‏.

واشار الى ان الدور الذي يلعبه النظام الايراني في تحدي ارادة المجتمع الدولي وتقويض الجهود التي تبذلها الامم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن بات واضحا، وهو دور لا يمس بأمن واستقرار اليمن بل بالأمن والسلم الإقليمي والدولي ومصالح العالم اجمع.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بمواقف اكثر صرامة في إدانة ووقف التدخل والعدوان الايراني السافر على اليمن والذي خلف مأساة إنسانية هي الأكبر عالميا، ودعم الحكومة والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة ألارهاب بكافة اشكاله‏ وصوره.