شكرا لقرائتكم خبر عن مقاطعة المنتجات الفرنسية في الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت بعض المحال التجارية في الكويت، مقاطعتها للمنتجات الفرنسية، كرد فعل تجاه التطاول والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووثقت مجموعة من الصور، جانبا من حملة المقاطعة الشعبية التي أعلنها كويتيون، على خلفية مقتل المعلم الفرنسي الذي نشر رسومًا كاريكاتيرية مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبار ما فعله المعلم حرية رأي وتعبير. Advertisements

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