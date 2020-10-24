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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 13 حوثيا بينهم قيادي في تجدد المواجهات غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
مأرب - الخليج 365
قتل قيادي حوثي و12 آخرين من عناصر الميليشيا مساء الجمعة، في معارك مع القوات الحكومية بجبهة المخدرة غربي محافظة مارب شرقي اليمن، وفقاً لمصادر عسكرية ومحلية.
وقالت المصادر إن القوات الحكومة مسنودة بمسلحي القبائل شنوا هجوماً على مواقع الحوثيين في جبهة المخدرة غربي مارب مساء الجمعة.
وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من استعادة مواقع كانت الميليشيا قد سيطرت عليها في وقت سابق.
وقالت المصادر إن قيادياً حوثياً قتل مع 12 آخرين من عناصر الميليشيا خلال المعارك التي خاضتها قوات الجيش، دون مزيد من التفاصيل.
وتجددت المواجهات فجر أمس الجمعة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات بمحافظة مارب، بعد هدوء استمر لأيام، تزامناً مع تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.
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