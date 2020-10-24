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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يعلن مقتل 20 حوثيًا شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
صنعاء - الخليج 365
أعلنت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر مساء الجمعة مقتل ما لا يقل عن 20 من مقاتلي جماعة الحوثيين في معارك عنيفة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية نقلاً عن مصادر عسكرية، بأن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد جماعة الحوثيين في جبهات مديرية نهم أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 مقاتلاً حوثياً وإصابة آخرين فضلاً عن خسائر في العتاد.
وقال المصدر إن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة، ما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والمعدات منها تدمير عربتين و3 أطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.
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