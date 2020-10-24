شكرا لبحثكم عن خبر اغتيال رئيس مجلس القضاء في عهد صالح بقلب العاصمة اليمنية صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية اليوم السبت ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على عضو المحكمة العليا بصنعاء واردوه قتيلا. Advertisements وحسب المصادر ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على سيارة القاضي عصام السماوي عضو المحكمة العليا ورئيس القضاء الاعلى سابقا باحد شوارع العاصمة صنعاء. وأوضح المصدر أن المسلحين لاذوا بالفرار، في حين توفي القاضي السماوي على الفور.

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