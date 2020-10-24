شكرا لبحثكم عن خبر خبراء من البرنامج الانمائي يبحثون مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الجاهزية الأمنية بمطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

بحث خبراء من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد، صباح اليوم السبت، الجاهزية الأمنية لمطار عدن الدولي واحتياجات المطار وأبرز الصعوبات الأمنية التي تواجه العمل.

وكرس الاجتماع الذي عقد بحضور كافة مسؤلين الجهات الأمنية المنتدبة في المطار، من اجل تقييم اداء المطار ومعرفة الحالة الأمنية فيه وأبرز الصعوبات التي تواجه العمل والاحتياجات الضرورية التي يحتاجها المطار، حتى تستطيع الأجهزة الأمنية حماية المطار بما يتوافق مع أنظمة وقوانين منظمة الطيران العالمي الايكاو.

وخلال الاجتماع قدم مدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ عبدالرقيب العمري، رؤية شاملة حول الوضع الأمني في المطار، مشيرا بان المطار تعرض إلى تدمير شامل خلال الحرب الدامية التي شنتها مليشيات الحوثي، مضيفا بان المطار عانى كثيرا خلال الخمس السنوات الماضية.

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وشرح العمري للوفد الآلية التي يتم فيها التعامل مع المسافرين و المغادرين منذ وصولهم بوابة المطار الرئيسية حتى الوصول إلى الطائرة، وكذلك الصعوبات التي يعاني منها المطار و الاحتياجات الضرورية لكي يتمكن من اداء مهامه و تقديم خدماته أسوة ببقية مطارات العالم وبما يتوافق مع أنظمة وقوانين منظمة الطيران العالمي الايكاو.

وتجول وفد الخبراء في مطار عدن الدولي وتعرف على آليات العمل و الاجهزة الموجودة و الأنظمة المستخدمة في التعامل مع المسافرين وتعرف على ابرز الصعوبات التي تواجه الإدارة العامة للمطار وكذلك المسافرين وعن كل التفاصيل الأمنية في المطار.

واشاد الكابتن صالح سليم بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بجهود الإدارة العامة لمطار عدن الدولي، وتمنى بان يتم الاستفادة من الخبراء ليكون مطار عدن الدولي يواكب المطارات الإقليمية والدولية من الجوانب الأمنية.

وأشار الكابتن بان العمل مع البرنامج الانمائي سوف يقيم الوضع الأمني في المطار ويساهم في رفع المستوى الأمني بما يساعد في التشغيل الآمن للشركات الطيران المحلية و الأجنبية.

وذكر بن نهيد بان المحافظ كان المحافظ كان له دور كبير في دفع لهذا الموضوع واليوم تم التدشين وسوف يكون هناك نزولات و متابعة وعمل برامج محددة لتجهيز و كشف نقاط الضعف حتى يتواكب عملنا الأمني مع ما تتطلبه هيئة الطيران المدني الايكاو وبما يتوافق مع كل مطارات العالم.