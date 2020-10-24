شكرا لبحثكم عن خبر بن بريك يغادر عدن الى مصر والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر صباح اليوم السبت اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الى العاصمة المصرية. Advertisements وقال مصدر مطلع ان زيارة بن بريك للقاهرة علاجية يجري خلالها الفحوصات الطبية. وجات مغادرة بن بريك عدن بصورة مفاجئة ولم يغادر العاصمة منذ توليه مهام القائم باعمال رئيس المجلس الانتقالي بالاضافة الى رئاسة الجمعية الوطنية ورئاسة الادارة الذاتية التي توقف نشاطها اثر اعلان اتفاق تسريع آلية التنفنيذ لاتفاق الرياض.

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