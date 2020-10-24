شكرا لبحثكم عن خبر عالج .. الاعلان عن وقف نهائي لاطلاق النار في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر متطابقة ان ايقاف نهائي للنار بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية بدا اليوم في جبهات القتال في محافظة ابين.

واكدت المصادر ان القوات المرابطة هناك استلمت مساء امس من قياداتها برقيات عاجلة بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق قالت مصادر وصفت نفسه بالمطلعة ان صدور الاوامر جاء عقب لقاء جمع الرئيسين عبدربه منصور هادي وعيدروس الزبيدي امس الاول.